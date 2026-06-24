伊勢湾を望む温泉リゾートホテル「TAOYA志摩」(三重県鳥羽市)が、2026年7月18日(土)にリニューアルオープンする。今回のリニューアルでは、一部客室のレイアウトを刷新するほか、ロビーラウンジには暖炉と新設のデザートビュッフェカウンターが加わる。全室オーシャンビューの絶景と、夕食のアルコールからアフタヌーンティーまでが料金に含まれる「オールインクルーシブ」の魅力はそのまま。より快適でゆとりのある空間に生まれ変