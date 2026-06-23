株式会社NEXERと鉄道専門フリマサイト「鉄道ひろば」の調査で、鉄道が好きな人の写真集などの購入経験を聞いている。 4月21日～4月29日からにかけて実施された「鉄道×カレンダー・写真・映像コンテンツへの関心に関する意識調査」の結果。「鉄道に興味がある」と回答した全国の男女125サンプルを対象としている。 そのうち「鉄道をテーマにした写真集・カレンダー・DVD・書籍などを購入したこと