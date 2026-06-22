「一人で解決してくれた」攻守に躍動した日本代表の新キャプテンが驚嘆した選手は？
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦し、４−０で圧勝を飾った。
２−２で引き分けたオランダとの初戦では出番がなかった新キャプテンの板倉滉は、３バックの中央で今大会初出場。相手のCFを抑え込めば、見事な縦パスで上田綺世のゴラッソをアシストした。
「やっぱり想定通りですごいタフな試合だった。攻撃陣もいい時間帯に点を取ってくれたというのもあって、まあチームとして戦っていた結果なのかなと」
板倉、冨安健洋、伊藤洋輝の前へのパスが効果的だった点については、「奪った後のつける場所だったり、ああやって構えてくる相手に対して、非常に相手が嫌がることというのは続けてできてたと思う」と誇示した。
アシストについては、こう振り返っている。
「もうアヤセが一人で解決してくれたというところはありますけど、奪った後の、逆に自分たちがやられたら嫌なことことを相手にしてきたいと思ったし、奪った後にあそこを見られるか見れないかっていうところでチャンスを作れるか作れないかに関わってくると思うので、そこは良かったなと」
板倉のお膳立ても上田の豪快なシュートも一級品だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦し、４−０で圧勝を飾った。
２−２で引き分けたオランダとの初戦では出番がなかった新キャプテンの板倉滉は、３バックの中央で今大会初出場。相手のCFを抑え込めば、見事な縦パスで上田綺世のゴラッソをアシストした。
板倉、冨安健洋、伊藤洋輝の前へのパスが効果的だった点については、「奪った後のつける場所だったり、ああやって構えてくる相手に対して、非常に相手が嫌がることというのは続けてできてたと思う」と誇示した。
アシストについては、こう振り返っている。
「もうアヤセが一人で解決してくれたというところはありますけど、奪った後の、逆に自分たちがやられたら嫌なことことを相手にしてきたいと思ったし、奪った後にあそこを見られるか見れないかっていうところでチャンスを作れるか作れないかに関わってくると思うので、そこは良かったなと」
板倉のお膳立ても上田の豪快なシュートも一級品だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番