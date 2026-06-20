堂安同僚のチュニジア主将は初戦で痛恨ミス…奮起の日本戦「恥じて消えていくのか、立ち直るかだ」
北中米ワールドカップを戦うチュニジア代表のMFエリス・スキリ主将(フランクフルト)が19日、グループリーグ第2戦・日本代表戦の前日記者会見に出席し、エルベ・ルナール新監督のもとで迎える一戦に「厳しい1週間だったが、我々は前を向いていかないといけない」と決意を語った。
チュニジア代表は14日の大会初戦でスウェーデンに1-5の大敗。試合後にはサブリ・ラムシ前監督が解任され、かつてサウジアラビア代表を率いて日本との対戦経験豊富なルナール氏が新監督に就任した。
守備組織の構築に定評のある指揮官は熱血漢としても知られており、すでに熱気のあるミーティングが繰り広げられている様子。主将のスキリは「全てのプレーヤーに与えられた役割を果たさないといけない。監督のおかげで新しいメンタリティーを吹き込んでもらっている。彼についていかないといけない」と闘志を燃やした。
スキリは初戦スウェーデン戦の1-2で迎えた後半13分、FWアレクサンデル・イサクにボールを奪われ、2点差に広げられる失点に関与した。記者会見に出席するからには当然、ミスに関する質問が向けられることも想定されたはずだが、あえてキャプテンとして矢面に立ち、難しい質問にも強気に奮起を誓った。
「前の試合でエラーをしたことは認識している。フットボールは簡単ではない。一つのエラーによって個人的なインパクトはあるかもしれない。ただ、エラーを恥じて消えていくのか、エラーから立ち直るかだ。立ち直って次の試合に臨みたい。私自身、エラーを乗り越えて、誇りを持って次の試合に臨みたい。精神面でも次のステップに挑みたい」
記者会見では日本の報道陣からフランクフルトで同僚のMF堂安律に関する質問も向けられたが、個人には触れず、「日本のチームをよく知っている。彼らのチームも弱点もわかっている。ただ彼らは非常に規律のある、高い強度のチームだ。W杯では何が起きてもおかしくない。タフな試合になる」と不敵な言葉を残したのみだった。
ルナール新監督は日本との力関係を認めるコメントもしており、チュニジアはチームとしても反骨心とチャレンジャー精神を持って日本に挑んでくる様子。スキリは「プライドを捨てないといけない。現実的に考えないといけない。誇りを持って一つになってプレーすれば希望はある。集中して、決意を持って、コミットすればサッカーは何が起きるか分からない。そういう試合をしたい」と決意を込めた。
(取材・文 竹内達也)
チュニジア代表は14日の大会初戦でスウェーデンに1-5の大敗。試合後にはサブリ・ラムシ前監督が解任され、かつてサウジアラビア代表を率いて日本との対戦経験豊富なルナール氏が新監督に就任した。
スキリは初戦スウェーデン戦の1-2で迎えた後半13分、FWアレクサンデル・イサクにボールを奪われ、2点差に広げられる失点に関与した。記者会見に出席するからには当然、ミスに関する質問が向けられることも想定されたはずだが、あえてキャプテンとして矢面に立ち、難しい質問にも強気に奮起を誓った。
「前の試合でエラーをしたことは認識している。フットボールは簡単ではない。一つのエラーによって個人的なインパクトはあるかもしれない。ただ、エラーを恥じて消えていくのか、エラーから立ち直るかだ。立ち直って次の試合に臨みたい。私自身、エラーを乗り越えて、誇りを持って次の試合に臨みたい。精神面でも次のステップに挑みたい」
記者会見では日本の報道陣からフランクフルトで同僚のMF堂安律に関する質問も向けられたが、個人には触れず、「日本のチームをよく知っている。彼らのチームも弱点もわかっている。ただ彼らは非常に規律のある、高い強度のチームだ。W杯では何が起きてもおかしくない。タフな試合になる」と不敵な言葉を残したのみだった。
ルナール新監督は日本との力関係を認めるコメントもしており、チュニジアはチームとしても反骨心とチャレンジャー精神を持って日本に挑んでくる様子。スキリは「プライドを捨てないといけない。現実的に考えないといけない。誇りを持って一つになってプレーすれば希望はある。集中して、決意を持って、コミットすればサッカーは何が起きるか分からない。そういう試合をしたい」と決意を込めた。
(取材・文 竹内達也)