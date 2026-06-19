毎年バージョンアップしているGUのメタルボタンカーディガン。今年はポケットがつき、ジャケット感覚で着られるデザインに進化しました。さらに、ゴールドのボタンが上品で高見え度が更にアップしました。腰回りがすっきり見えるショート丈でスカートとも合わせやすいです。ボタンを閉じてトップス風に着るのはもちろん、ジャケット代わりの羽織りとしても着回せます。小さめのメタルボタンと2種類の糸をミックスして編み込んだ立