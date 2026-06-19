【GU】2,490円でこの上品さ！　高見えサマーニットを使ったオンオフ着回し7コーデ

毎年バージョンアップしているGUのメタルボタンカーディガン。今年はポケットがつき、ジャケット感覚で着られるデザインに進化しました。さらに、ゴールドのボタンが上品で高見え度が更にアップしました。

腰回りがすっきり見えるショート丈でスカートとも合わせやすいです。

ボタンを閉じてトップス風に着るのはもちろん、ジャケット代わりの羽織りとしても着回せます。小さめのメタルボタンと2種類の糸をミックスして編み込んだ立体編みが高見えポイント。

今回は、このメタルボタンカーディガンを使った着回しコーデを紹介します。

■ブルー×ブラウンでつくる大人コーデ

ブルーに合わせるならまずはブラウンボトムを合わせてみて。

落ち着いたブラウンがブルーの爽やかさを引き立てて、大人の抜け感コーデが完成します。

カーディガンは上下のボタンを少し外して着ると、程よい抜け感が生まれます。

■ブルー×グレーでクールな通勤コーデ

通勤にはグレーのパンツで落ち着いた雰囲気に。ボタンを全て閉じるときちんと感がでます。シンプルな配色ながら、メタルボタンが程よい華やかさをプラスしてくれます。

■上下ニットで大人カジュアルコーデ

遊び心のあるニットパンツに合わせて大人の余裕感のあるコーデに。カーディガンはさっと羽織ってジャケット代わりに。

■フレアスカートで上品な夏コーデ

白のフレアスカートでを合わせれば、上品な女性らしいスタインリングに。スカートと合わせる時はボタンをしめてトップス風に着るときれいめに仕上がりますよ。夏のお出かけやランチ会にもぴったりなコーデです。

■ロゴT合わせでカジュアルダウン

トップスを遊び心のあるロゴTに変えると一気にカジュアルな雰囲気に。カーディガンは肩掛けにして、コーデのアクセントとして取り入れてみてください。Tシャツなどに羽織りとして肩掛けするとまた違った印象になっておしゃれですよ。

■ブルートーンで夏の休日コーデ

休日はブルーデニムでラフに。上のボタンを外すと抜け感が出ます。バッグやシューズなどの白の小物で統一すると爽やかで夏らしい印象になります。

■ワンピースとも相性GOOD

シンプルなブラックのワンピースも色味を足して華やかに。短め丈なのでワンピースとのバランスもとりやすく、スタイルアップ効果も期待できます。

■1枚あると着こなしの幅が広がる優秀カーディガン

いかがでしたでしょうか。

1枚あるととても便利なカーディガン。カラー展開は YELLOW、OFF WHITE、NAVY、BLUEの4色展開。どれも着回しやすく、それぞれ異なる魅力がありますよ。ぜひいろんな着こなしを楽しんでくださいね。

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※掲載商品の情報および価格は2026年6月現在