キア・スターマー英首相が15日のダウニング街での記者会見で、16歳未満の子供によるソーシャルメディアへのアクセスを全面禁止すると発表した。



【写真】全面禁止 大胆な策を決断した英首相

TikTok、スナップチャット、インスタグラムなどが対象となるほか、子どもが見知らぬ他人と交流できるオンラインゲームやライブ配信サービスも規制対象に含まれる。世界でも最も厳しいオンライン安全規制のひとつとなる。



スターマー首相は「全面禁止が正しい選択だと確信している。これは時間をかけて親たちの会話や子供たちの期待を変えていくことになる。大きな変化をもたらし、子供たちをより安全に、より幸せにする。成長するための時間、安心、自由、機会をより多く与えることができる」と語った。



また、オンラインゲームでの規制についてはこう述べた。「オフラインの世界で、何も知らない見知らぬ大人と我が子を交流させるような状況があるだろうか？ない。だから我々は行動を起こす」



政府はすでに規制の一部を実施する権限を持っており、年末までにさらなる規制が整備され、完全禁止は来春施行される予定。子どものメンタルヘルスへの懸念が規制強化を後押しし、昨年16歳未満のSNS禁止を導入したオーストラリアなどの事例も参考にしたとしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）