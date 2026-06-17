【女子旅プレス＝2026/06/17】東京・六本木ヒルズにて、夏恒例のスイーツ企画「ROPPONGI HILLS ICE！ ICE！ ICE！ 2026」が2026年7月1日から8月31日まで開催される。初参加5店舗を含む全16店舗それぞれで季節のひんやりスイーツを提供するもので、王道アイスから極上かき氷、多国籍スイーツまでバリエーション豊かに展開される。【写真】ビジュ満点なラインナップ◆フォトジェニックなふわふわかき氷が登場ラトリエ ドゥ ジョエル