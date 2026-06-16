サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。ベンチで戦況を見守っていた長友佑都の右腕には“名誉の証”が見られ、史上初となる光景がファンの視線を集めた。

W杯5大会連続出場となった39歳の長友。オランダ戦ではベンチから選手を鼓舞する様子があった中で、ユニホームの右肩付近には今大会から初採用された「レガシーパッチ」が付けられていた。

「レガシーパッチ」は今大会で通算5〜6回の出場を果たすレジェンドに向けて用意されたもの。通算6度目の出場となるのはメッシ（アルゼンチン）、ロナウド（ポルトガル）、オチョア（メキシコ）、そこに続く5回目の出場選手として長友の他、モドリッチ（クロアチア）、ノイアー（ドイツ）が名を連ね、各国のレジェンドと共にパッチを付ける。

長友は16日に更新したインスタグラムで、「レガシーパッチ」を捉えた1枚を公開。今大会初戦のオランダ戦でも披露されたことで反響を呼び、ネット上では「ガチで伝説すぎる！」「レガシー！日本の財産！」「LEGACYワッペン、めっちゃカッコいい」「世界で6人しか持ってないバッジってブラボーすぎてブラボー」「こんなのあるんだ！」などの反応が寄せられていた。

グループFでドロー発進となった日本は次戦20日（同21日）にチュニジア、グループ3戦目の25日（同26日）にスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）