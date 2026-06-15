6月14日放送の情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）に、元KAT-TUNの中丸雄一（42）が出演。かつて自身が担当していた番組コーナー「まじっすか」に登場し、視聴者を騒然とさせた。

中丸は’24年8月に女子大生との“ホテル密会”が『週刊文春』で報じられ、芸能活動を自粛。’25年1月に活動を再開させたが、騒動以前にレギュラー出演していた番組には復帰できないままだった。しかし同年10月に『5時に夢中！』（TOKYO MX）の水曜レギュラーに就任して以降、徐々に活躍の場を広げている。

「日本テレビの福田博之社長（64）は昨年2月の定例会見で、『シューイチ』の出演見合わせが続いていた中丸さんについて、『（復帰の）可能性はゼロではない』とコメントしていました。その後も降板などは発表されておらず、番組側は復帰させるタイミングを見計らっていたのかもしれません。6月13日には番組のXアカウントでも中丸さんの出演が告知され、投稿されたテキストの頭文字を縦読みすると、“おかえり”と読めることも話題を呼んでいました」（テレビ局関係者）

ようやく“古巣”に戻ることができた中丸。Xでは《お帰りなさい！！》《ずっとずっと待ってたよーーー》《まじすかに中丸くん戻ってきた嬉しい》と、ファンの感激する声が続々。

だがそのいっぽうで、番組内で謝罪した際の様子が“不自然”だと波紋を呼んでいる。

14日放送の「まじっすか」では、インディーゲームの世界を特集したVTRを紹介。コーナー冒頭で同局の辻岡義堂アナウンサー（39）が「今回、一緒に調査していただくのはこの方です！」と呼びかけると、スーツに身を包んだ中丸が「失礼します！」と登場した。

神妙な面持ちをした中丸は「ちょっと一言よろしいでしょうか」と切り出し、「まずですね、ヒデさん、それから（視聴者の）皆さま。この度は、私の軽率な行動で大変ご迷惑をおかけしてしまいました」とコメント。続けて「申し訳ございませんでした」と謝罪し、カメラに向かって深々と頭を下げていた。

そんな中丸だったが、謝罪の言葉を述べている間の表情は、視線が定まっていなかったのだ。何度も目線を右側に向ける仕草が目立ち、まるで“目が泳いでいる”ようにも映っていた。

その後、辻岡アナから「我々、『シューイチ』立ち上げメンバーですから。また『まじっすか』を盛り上げてくださるということで」と向けられると、「また改めて頑張りますので、よろしくお願いします」と述べていた中丸。懐かしい2人の掛け合いに、スタジオでVTRを見守っていたMCの中山秀征（58）も笑顔で拍手を送っていたが……。

中丸が見せた“異変”が気になった人もいたようで、ネットニュースのコメント欄やXでは次のような声も上がっている。

《中丸くん、謝罪中も目泳いでてカメラチラチラしか見ないし、肘ついたりだらんとしててなんか誠意は感じないな（笑）》

《残念 目、泳いでたやん こういう時こそちゃんと真っ直ぐ見ないと》

《録画してたシューイチ見たけど、中丸くん謝罪シーンであんなに目キョロキョロさせたらダメだよ…》

《今日リアタイで見てたけど、、謝罪コメント中、目線は何度もちらちらと右側に逃げてました。勿論緊張などもあるとは思うけど、謝罪という大切な場面で真っ直ぐカメラを見ていられない…これでまた人間性が見えた感じがしました》（すべて原文ママ）

前出のテレビ局関係者は言う。

「約2年ぶりの出演とあって、かなり緊張もあったのではないでしょうか。中丸さんの視線が定まっていなかったのは、お詫びの言葉を間違えないように“カンペ”を確認していた可能性も考えられるでしょう。とはいえ謝罪の場であれば、視線をそらさずに真っ直ぐ前を見た方が印象はよかったかもしれません。VTRであれば、撮り直しもできると思うのですが……。中丸さんが次週以降も出演するのであれば、どれだけイメージを回復させられるかが課題になってくるでしょう」