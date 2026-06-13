チームを離脱した遠藤は代表からの引退も示唆した(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）が開幕を迎えた現地時間6月11日、日本サッカー協会から遠藤航の代表チーム離脱が発表された。負傷していた左足首の回復がままならず、本大会初戦を前に無念の決断が下された。また遠藤は自身のSNS上で、代表活動からの引退の意向も表明している。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る