嵐のラストライブからまもなく2週間が経とうとしている。もっとも注目を集める大野智（45）の今後には、やはり嵐のメンバーが深く関わってきそうでーー。

5月31日、ラストステージを華々しく飾った嵐。大野は同日をもってSTARTO ENTERTAINEMNTを退所した。

「今後は芸能界と距離を置き、オーナーを務める宮古島のリゾート施設の運営などに携わっていくものとみられました。しかし一部メディアは“芸能活動を継続する”と報じました」（スポーツ紙記者）

大野が取締役を務める会社の事業内容には、アーティストのマネジメントや芸能イベントの企画・制作などの項目が加えられており、現実味を帯びる芸能活動継続。しかし、STARTO社を退所した彼の“窓口”はいったいどこになるのだろうか。

「櫻井翔さん（44）や相葉雅紀さん（43）は引き続きSTARTO社に所属。二宮和也さん（42）、松本潤さん（42）は個人事務所で活動していきます。それぞれ公式サイトやファンクラブを開設しているので、今後の仕事についてはそちらを通じてお知らせされることでしょう。

いっぽう大野さんは現在は窓口がない状態。ですが、新たに作り上げたアート作品を発表する場として個展を開くこともありそうです。実際大野さんはこれまでにも何度か個展を開いており、宮古島のリゾート施設内には大野さんの自宅兼アトリエもあるそうですからね。そこで、嵐のほかのメンバーの公式サイトやファンクラブを通じて、大野さんのこうした仕事のお知らせをするという案も挙がっているといいます」（芸能関係者）

大野のジュニア時代の親友と計画する“復帰ステージ”のお知らせもありそうだ。

「嵐のラストツアーに向けたリハーサルを重ねるにつれて、大野さんはダンスへの情熱が再び燃え上がったといいます。ジャニーズ事務所（当時）に同期入所した親友の町田慎吾さん（45）と一緒にステージに立つ考えもあるそうです。

町田さんとのステージが開催されるとなれば、嵐のメンバーの公式サイトやファンクラブからそのお知らせをすることとなりそうです。こうした動きは、活動終了後もメンバー同士で新たな道を応援しようという思いからでしょう」（前出・芸能関係者）

本人たちが“一度も喧嘩したことがない”と公言するほど仲のいい嵐ならではの、活動終了後の交流。復帰ステージの知らせが待ち遠しい！