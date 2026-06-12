球団発表

DeNAは12日、オスバルド・ビド投手とヘラル・エンカーナシオン外野手の獲得を発表した。背番号はそれぞれ「42」、「69」となる。

1995年生まれの30歳のビドは身長190センチ、体重79キロ。ドミニカ共和国出身の右腕で、2023年にパイレーツでメジャーデビューした。その後、アスレチックスやホワイトソックスなどでプレーし、通算4年間で69登板（28先発）で11勝13敗、防御率5.17だった。

同じくドミニカ共和国出身のエンカーナシオンは、193センチ、113キロの巨漢を誇る右打者。2022年にマーリンズでメジャーデビューし、今季を含めて3年間はジャイアンツに在籍。メジャー通算94試合で打率.211、10本塁打、OPS/599。マイナーでは2022年から3年連続で20本塁打以上のパワーが持ち味だ。

DeNAは現在5連敗中で、借金9のセ・リーグ4位に沈んでいる。チーム本塁打数33本と防御率3.54は同ワーストと投打に苦戦。両助っ人が起爆剤となり、反撃を狙う。（Full-Count編集部）