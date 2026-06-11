11日午前、大分県宇佐市で建物火災が発生し、消防が現在、消火活動にあたっています。 【写真を見る】「建物から黒煙と炎が噴き出ている」建物火災が発生消防が消火活動中大分・宇佐市 午前10時49分ごろ、宇佐市四日市で「建物から黒煙と炎が噴き出ている」などと、近隣の住民から119番通報が相次ぎました。 現在、消防車5台が出動し、消火活動にあたっています。 現場は国道10号沿いにある建物で、消防によりますと、これ