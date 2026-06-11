「上司に評価される人」が必ずやっている習慣とは？もっと評価してもらいたい。そう思ったことはないだろうか。815社・17万人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏は、「評価とは、仕事の結果ではなく、日々の小さな習慣によって積み上げられた“信頼”によって決まります」と言う。たとえば「トラブル対応」。責任感のある人ほど、「自分でなんとかしなくては」と考えてしまうが、越川氏はその行動が評価の差を生んでいると