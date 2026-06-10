黒塗りボディにFR化・MT化 ジャイアーノ流カムリの中身とは2026年6月5日から7日に開催された「スーパー耐久シリーズ2026 第3戦 富士24時間レース」のイベント会場で、トヨタの社内企画「喧嘩3番勝負」の最終戦となる「北米生産カムリ カスタム対決」が開催されました。同年1月開催の「東京オートサロン2026」から続くこの企画の第3弾として実施されたもので、モリゾウこと豊田章男会長が率いる「チームGR」と、ジャイアーノこ