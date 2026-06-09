TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）が、9日放送のTBSラジオ『荻上チキ・ Session』に出演。事実婚を公表した。【写真】新人アナ時代には…日曜劇場にも出演した山本恵里伽アナ番組では「あなたはどうして事実婚を選びましたか？当事者たちの事実婚のリアル」と題した特集を放送した。今回の特集が、山本アナがきっかけだったと紹介されると、山本アナは「そうなんです。非常に個人的な話ではあるんですけれども、私自身が先