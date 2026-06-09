PIO探偵事務所が自身のYouTubeチャンネルで「【浮気調査】夫の検索履歴には…｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開した。動画では、依頼者である妻の切実な声と、探偵による緊迫した浮気調査の尾行シーンが公開されている。 動画の冒頭は、探偵と依頼者による面談シーンから始まる。夫の検索履歴から浮気を裏付ける決定的な情報を目にしてしまったのか、依頼者は「もうダメですね。病気なんでしょうね」と静かに落