主砲不在でも打線は好調維持5月30日（日本時間31日）に右太もも裏の肉離れで10日間の負傷者リスト（IL）入りしたホワイトソックスの村上宗隆内野手。それでもチームは大きく失速することなく戦い続けており、昨季100敗超を喫した球団の変貌ぶりに地元メディアも注目している。村上は今季57試合で打率.240、20本塁打、41打点、OPS.938を記録し、打線をけん引していた。しかし、地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」のレ