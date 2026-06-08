セットプレーは重要な得点のチャンス。直接FKはその１つで、日本代表も準備に余念がない。事前キャンプ地モンテレイで活動４日目のトレーニングで、全体練習後に中村俊輔コーチが見守るなか、“FK特訓”を実施。その様子を公式YouTubeチャンネル『サッカーダイジェストTV』が公開した。メンバーは久保建英、伊東純也、鎌田大地、田中碧、菅原由勢。それぞれが狙いすましたFKを披露。この動画には以下のようなコメントが寄せ