7月3日（金）に公開となる『トイ・ストーリー5』、シリーズが描いてきたテーマの集大成を予感させる感動的な日本版予告が公開された。おもちゃが大好きだったボニーは、タブレットに夢中な周りの子たちと話が合わず悩んでいた。想像力豊かだけれど内気なボニーの成長を見守ってきたジェシーは、そんな彼女を心配していたが、ある日タブレット＜リリーパッド＞が現れたことで日常が一変する。「みんなの時間がタブレットに支配され