フードデリバリー各社の配達員規約を比較。けっこう違いがあるようで......連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第153回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊フードデリバリー各社には配達員、利用者、店に対する「規約」が定められていています。