組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！肌感を落ち着かせてくれたり、もの足りなさを補ってくれたり。そんな「あるといい」ことが多いサマーニットから、どんなボトムとも相性よい「ゆるいのにすっきり見えるう」れしい１枚をご紹介。【POINT】肌がほんのりと透ける、オフ白のざっくりニット。ずるっと縦におちるシルエットが肩幅をごまかし、上半身