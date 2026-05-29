アルゼンチンサッカー協会は現地５月28日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むアルゼンチン代表のメンバーを発表した。選ばれた26名は以下のとおり。GKエミリアーノ・マルティネス（アストン・ビラ/イングランド）ファン・ムッソ（アトレティコ・マドリー/スペイン）ヘロニモ・ルジ（マルセイユ/フランス）DFクリスティアン・ロメロ（トッテナム/イングランド）リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド/イング