ラーメンチェーン「幸楽苑」は6月2日、期間限定メニュー「冷し味噌らーめん」を全国の店舗で発売する。価格は税込830円。同商品は、幸楽苑として“今までありそうでなかった”という冷たい味噌ラーメン。味噌のコクとコンソメスープの甘みを感じられる一杯に仕上げた。〈豚骨×コンソメ×味噌を合わせた冷製スープ〉「冷し味噌らーめん」は、香り高いコンソメスープとコクのある豚骨スープを組み合わせ、ニンニクや生姜の風味を効