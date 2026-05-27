TOY’S FACTORY/VIA所属シンガーの春茶が6月3日、メジャー1stシングル「私の恋 is over」をリリースすることが発表となった。「私の恋 is over」の作詞 作曲 編曲を務めたのは、King & Princeのアルバム『Re:ERA』収録曲「harajuku」や、ILLITの「Sunday Morning」などの作詞 作曲 編曲も手がけるMega Shinnosukeだ。どこか懐かしさを感じさせるノスタルジックなサウンドに春茶の天性の歌声が重なり合い、切なさとポップネスが