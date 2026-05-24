『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した七瀬なな7月21日(火)、待望の1st写真集がいよいよ発売される七瀬ななが、5月25日（月）発売『週刊プレイボーイ23号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。タイのサメット島とバンコクを舞台に圧巻スタイルを躍動させ、大胆すぎる姿も堂々披露した。写真集に込められた思いとは。赤裸々な言葉でロケを振り返る。＊＊＊【無邪気な気分で大胆露出にも挑戦】――ファースト写真集発売決定、おめ