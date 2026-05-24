ラ・リーガ 25/26の第38節 アラベスとラヨ・バリェカノの試合が、5月24日04:00にメンディソローサにて行われた。 アラベスはトニ・マルティネス（FW）、ルーカス・ボイエ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ランディ・エンテカ（FW）、カルロス・マルティン（FW）らが先発に名を連ねた。 13分に