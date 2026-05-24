ラ・リーガ 25/26の第38節 アラベスとラヨ・バリェカノの試合が、5月24日04:00にメンディソローサにて行われた。

アラベスはトニ・マルティネス（FW）、ルーカス・ボイエ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ランディ・エンテカ（FW）、カルロス・マルティン（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。アラベスのトニ・マルティネス（FW）がゴールを決めてアラベスが先制。

33分、アラベスが選手交代を行う。ビクトル・パラダ（DF）からカルロス・ベナビデス（MF）に交代した。

38分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。カルロス・マルティン（FW）からセルヒオ・カメージョ（FW）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とアラベスがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。アルバロ・ガルシア（MF）からホルヘ・デフルトス（FW）に交代した。

61分、ラヨ・バリェカノは同時に2人を交代。アブドゥル・ムーミン（DF）、オスカル・バレンティン（MF）に代わりパテ・シス（MF）、アレマオ（FW）がピッチに入る。

73分ラヨ・バリェカノが同点に追いつく。パテ・シス（MF）のアシストからセルヒオ・カメージョ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

75分、アラベスが選手交代を行う。パブロ・イバニェス（MF）からデニス・スアレス（MF）に交代した。

83分、アラベスは同時に2人を交代。ジョン・グリディ（MF）、ルーカス・ボイエ（FW）に代わりアンデル・ゲバラ（MF）、イブラヒム・ジャバテ（FW）がピッチに入る。

88分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。イバン・バジウ（DF）からアンドレイ・ラティウ（DF）に交代した。

後半終了間際の90分ラヨ・バリェカノが逆転。セルヒオ・カメージョ（FW）のアシストからランディ・エンテカ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ラヨ・バリェカノが1-2で勝利した。

なお、アラベスは69分にアンヘル・ペレス イダルゴ（DF）、79分にアブデ・レバッハ（FW）、87分にテナグリア・ファクンド（DF）に、またラヨ・バリェカノは54分にセルヒオ・カメージョ（FW）、64分にパテ・シス（MF）、90+4分にアルフォンソ・エスピーノ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-24 06:10:10 更新