「BCNランキング」2026年5月11日〜17日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）2位A5 5G(au)（OPPO）3位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）4位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）5位Pixel 10a(au)（Google）6位moto g05（Motorola Mobility）7位Reno13 A（OPPO）8位arrows We2 F-52E（FCNT）9位