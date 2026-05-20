きょう午前８時２５分ごろ、山形県寒河江市慈恩寺でクマ１頭が目撃されました。近くではクマのフンが見つかっています。 寒河江市によりますと、きょう午前８時２５分ごろ、寒河江市慈恩寺でクマ１頭の目撃情報がありました。 クマは日和田公民館の西側およそ１２０ｍの畑から、北側の山の中に向かっていったということです。 市と猟友会で現場を確認したところ、クマは見つかりませんでしたが、現場から数十メートル付近