株式会社ispaceは2026年5月13日、英国のレスター大学（University of Leicester）と、将来の月ミッションでラマン分光計を月面へ輸送するためのペイロードサービス契約（PSA）を締結したと発表しました。月面に輸送されるのは、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）が主導する火星生命探査ミッション「ExoMars（エクソマーズ）」向けに開発されたレーザー式分光計の技術を応用したラマン分析分光装置です。ラマン分光法は、物質にレーザー光