三橋くんファースト写真集『no lies』（トランスワールドジャパン／撮影・高橋慶佑）よりこの春に大学の薬学部を卒業し、薬剤師グラドルとなった三橋くんが、ファースト写真集『no lies』（トランスワールドジャパン）を5月15日（金）に発売！今回のテーマは「無修正」で、いろいろな意味で、かなりカラダを張った写真集になっているという。【写真】三橋くんの水着グラビア＊＊＊【母親はレースクイーンで週プレ出演歴