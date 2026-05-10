「情報を漏洩させるネズミの狙いは、組織の破壊にある」 木曜日、レアル・マドリーの広報担当者は怒りを露わにした。バルベルデがチュアメニとの大喧嘩の末、病院へ搬送されたというニュースが流れた直後のことだ。クラブは重大な背信行為と見なし、内部に容疑者がいることを確信している。頭に傷を負い、悪役に仕立て上げられたバルベルデ自身も、口の軽い密告者の存在に不満を漏らした。この漏洩劇は、鉄のカーテンで