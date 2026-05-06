東京ドームの5.5万人が熱狂ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）の肉体美に視線が集まっている。2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。この日のために鍛え上げられた背中に「サイボーグみたいな身体しとる」と、ファンはもはや畏怖の念を示している。11回の攻防に世界が沸いた。井上が中谷の左目を潰す右アッパーを炸裂させ、さらに猛攻に出た。残り10秒を切