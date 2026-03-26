焼きたてチーズタルト専門店PABLOから、初夏にぴったりの限定スイーツ「PABLOmini 瀬戸内レモン」が2026年5月1日（金）より登場します。手のひらサイズの可愛らしいチーズタルトは、今年さらにリニューアル。瀬戸内産レモンの爽やかな魅力と濃厚チーズのバランスが楽しめる、季節感たっぷりの一品です。おでかけ途中のご褒美や手土産にもおすすめです♡ 爽やかさ広がる初夏限定フレー