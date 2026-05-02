【写真】佐久間大介のプライベートショット／親友との九州旅行／親友との散歩 Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、親友と蕎麦を楽しんだプライベートショットを公開。リラックスしたオフの姿に反響が集まっている。 ■佐久間大介、親友と蕎麦を満喫 佐久間は「ヒトデマン（親友）と蕎麦を嗜みました(^^) 蕎麦湯が好きすぎて（ポットの絵文字）で3回お代わりしました 美味すぎた～」というコメントを