佐久間大介が親友と蕎麦を嗜むプライベートショット公開！“腕時計”にも注目集まる「新しい時計だ」「カルティエ？」「どんだけ手首細いの」

【写真】佐久間大介のプライベートショット／親友との九州旅行／親友との散歩

Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、親友と蕎麦を楽しんだプライベートショットを公開。リラックスしたオフの姿に反響が集まっている。

■佐久間大介、親友と蕎麦を満喫

佐久間は「ヒトデマン（親友）と蕎麦を嗜みました(^^) 蕎麦湯が好きすぎて（ポットの絵文字）で3回お代わりしました 美味すぎた～」というコメントを添え、2枚の写真を投稿。

1枚目では、グレーのパーカーにキャップを合わせたカジュアルな装いで、リラックスした表情を見せる佐久間の姿が収められている。手元には湯のみを持ち、ほっと一息つくような自然体な空気感が漂う。トレードマークのピンクのロングヘアはキャップに収まっている。

2枚目には、ツヤのある蕎麦のアップが収められており、シンプルながらもおいしそうな一枚となっている。

投稿からは、親友との穏やかな時間を楽しんでいる様子が伝わり、忙しい日々の合間に見せたオフのひとときに注目が集まった。

ファンからは「顔小さいのに手大きいのやばキュン」「細身の時計も似合う」「お蕎麦おいしそう」「髪切ったかと思った」「おめめきゅるきゅる」「新しい時計だ」「カルティエ？」「どんだけ手首細いの」といった声が寄せられている。

■親友との九州旅行ショットも公開

■親友と散歩を楽しむプライベートショットも

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/