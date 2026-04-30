ウルトラマンシリーズ60周年を記念し、2026年7月10日（金）に「ウルトラマンの日 in 杉並公会堂」を杉並公会堂にて開催する。また、放送30周年を迎える『ウルトラマンティガ』主演マドカ・ダイゴ役の長野博をはじめとしたオリジナルキャストが登壇する「ウルトラマンティガ 30th プレミアムステージ」の開催も決定した。＞＞＞ティガプレミアムステージ出演者などをチェック！（写真7点）1966年7月10日、『ウルトラマン』第1話「ウ