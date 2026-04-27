大分トリニータは25日、J2・J3百年構想リーグのアウェーで琉球と対戦。攻め込みながらも得点を奪うことができず、PK戦で敗れました。 前節、3対0で快勝したトリニータは25日、2か月ぶりの連勝を目指しアウェーで琉球と対戦しました。 立ち上がりからチャンスを作ることができないトリニータは前半11分。吉田がシュートを放ちますがジャストミートせず試合は0対0で折り返します