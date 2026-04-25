リシャール・ミルは、5g未満という新開発の超軽量スケルトン手巻きキャリバーである「RMUL4」を起用した新作モデル「RM 55-01」を発表した。【画像】5g未満の新しい超軽量スケルトン手巻きキャリバーを搭載したリシャール・モデルの新作（写真8点）驚異的な軽さを実現しているこの新しいムーブメントは、37.95×10.75×47.33mmの小柄なケースにすっぽりと収まっており、美しくミニマルなデザインを実現している。なお、巻き上げ方