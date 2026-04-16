石川慎吾が2安打ロッテ浦和球場で16日に行われたファーム公式戦、ロッテーオイシックス新潟は、7-1でロッテが勝利した。 ロッテの先発・西野勇士投手は2回に先制を許すも、5回まで3安打の投球。6回に連打でピンチを招いたが、2死一、三塁の場面を空振り三振で切り抜け、6回5安打1四球1失点で降板した。 打線は4回に相手失策の間に同点に追い付くと、7回には井上広大外野手の3号ソロで勝ち越しに成功。さらに愛斗外野手と立松