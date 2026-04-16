皆川は2軍で打率.261を残していた。16日のプロ野球公示で、巨人は皆川岳飛外野手を1軍登録した。ドラフト4位で入団した皆川はプロ初の昇格。日本ハムは古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手の登録を抹消した。皆川は中大から巨人に入団。開幕1軍は逃したが、2軍では12試合に出場し打率.261（46打数12安打）、4打点の成績を残していた。日本ハムの古林は1軍で5試合に登板も、4回1/3を投げて防御率6.23と安定感を欠く投球が続いて