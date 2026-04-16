大谷に代わってDHで出場したラッシングも最敬礼【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が見せた圧倒的な投球に、チームメートからも惜しみない称賛が送られている。15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板して今季2勝目をマークした。この日大谷に代わって「7番・指名打者」でスタメン出場し、満塁弾を放ったダルトン・ラッシング捕手は、快投に「えげつない投球」