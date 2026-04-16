大谷翔平、5年ぶりに投手専念でマウンドに上がった【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地のメッツ戦に先発登板し、6回10奪三振2安打1失点の好投を見せた。この日の投球で防御率0.50、WHIP0.72、被打率.159とし、ナ・リーグで「3冠」となった。5年ぶりに投手専念し、今季2勝目の権利を持って降板した。連続イニング自責点ゼロの日本人先発記録も樹