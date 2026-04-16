菊池涼介がチームを救うスーパープレー■広島 5ー2 中日（15日・バンテリンドーム）衰えぬ36歳名手に称賛が続いた。広島・菊池涼介内野手は15日、敵地で行われた中日戦で“超美技”を披露。ピンチの芽をつんだプレーに「すごすぎて意味わからん」「普通抜けるコースよね」と、ファンも驚きを隠せない様子だった。3点リードで迎えた9回無死一塁、中日の石伊が放った打球は、中前への痛烈なゴロになった。二遊間を破るかと思った