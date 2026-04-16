本拠地・メッツ戦で5年ぶりに投手専念、背番号42で初登板【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス） ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地のメッツ戦に先発登板した。5年ぶりの投手専念。4回まで無失点に抑え、連続イニング自責点ゼロの日本人先発記録を樹立した。初回、先頭・リンドーアを98マイル（約157.7キロ）で空振り三振に。3者凡退の立ち上がりを見せた。2回はビシェットを一ゴロ