中国企業のBaidu(百度)が画像生成AIモデル「ERNIE-Image」と「ERNIE-Image-Turbo」を2026年4月15日に公開しました。両モデルは誰でもダウンロードできる状態で公開されており、高品質なイラストや実写風画像を生成できます。Introducing ERNIE-Imagehttps://ernie.baidu.com/blog/posts/ernie-image/GitHub - baidu/ERNIE-Imagehttps://github.com/baidu/ernie-imageERNIE-Imageはパラメーター数80億のDiTモデルで、テキストプロン