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Introducing ERNIE-Image
https://ernie.baidu.com/blog/posts/ernie-image/
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ERNIE Image - a Hugging Face Space by baidu
https://huggingface.co/spaces/baidu/ERNIE-Image-Turbo
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