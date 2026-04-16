ドジャースでは初の“専念”にファン困惑【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス） 見慣れた光景だからこそ寂しさが胸に広がった。ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でメッツと対戦。初回、ドジャースの攻撃で覚えた“違和感”に「好スタートなんだけど物足りない」「とても珍しい」とファンの本音がこぼれた。先発マウンドに上がったのは大谷翔平投手。今季3度目の先発登板だが、指名打者としての